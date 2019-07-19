مجلس النواب أقر مادة فرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت بلجنة المال

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أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ "المجلس أقرّ تعديل المادة المتعلّقة بتعديل مدّة صلاحيّة جواز السفر والرسوم المتوجّبة، ليصبح جواز السفر لمدة سنة واحدة بقيمة 60 ألف ليرة لبنانية، لمدّة 3 سنوات 200 ألف ل.ل، لمدّة 5 سنوات 300 ألف ل.ل و10 سنوات 500 ألف ل.ل".
وأوضحت أنّ "المجلس أقّر أيضًا المادة المتعلّقة بغرامات السير، والمادة 23 الّتي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة".
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