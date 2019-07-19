مجلس النواب أقر مادة فرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت بلجنة المال

أفادت مراسلة "​النشرة​" في ​مجلس النواب​، بأنّ "المجلس أقرّ تعديل المادة المتعلّقة بتعديل مدّة صلاحيّة ​جواز السفر​ والرسوم المتوجّبة، ليصبح جواز السفر لمدة سنة واحدة بقيمة 60 ألف ليرة لبنانية، لمدّة 3 سنوات 200 ألف ل.ل، لمدّة 5 سنوات 300 ألف ل.ل و10 سنوات 500 ألف ل.ل".

وأوضحت أنّ "المجلس أقّر أيضًا المادة المتعلّقة بغرامات السير، والمادة 23 الّتي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على ​العسكريين المتقاعدين​ كما وردت في صيغة ​لجنة المال والموازنة​".