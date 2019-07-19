الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على القيادي في حزب الله سلمان رؤوف سلمان

أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف بمحاربة ​الإرهاب​ سيغال ماندلكر، عن فرض عقوبات على القيادي في "​حزب الله​" سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس آيرس الأرجنتين، ضد أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 عاماً"، مشيرًا الى أن "هذه الإدارة ستواصل استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء من دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

يذكر أن سلمان مشتبه في تنسيقه لتفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصاً.