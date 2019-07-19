علمت ​النشرة​ ان رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ سجل اعتراضه على ​النقاش​ الدائر في ​مجلس النواب​ بشأن بنود ​الموازنة​ وما يحصل بموضوع تخفيضاتها، وخرج من الجلسة معترضا على الاستهداف الذي يطال مؤسسات معينة دون سواها لاسباب سياسية. وقال: لقد طفح الكيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اعتراضاً على النقاشات في بنود الموازنة: لقد طفح الكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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