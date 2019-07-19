مسؤول أميركي: لدينا دليل واضح للغاية بتدمير إحدى طائرات إيران المسيّرة

أعلن مسؤول أميركي أنه "إذا استمرت ​إيران​ في الاقتراب بطائراتها المسيرة من ​السفن​ الأميركية سنسقطها مجددا"، مشددا على أنه "لدينا دليل واضح للغاية بتدمير إحدى طائرات إيران المسيّرة".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن "طهران لم تفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر"، لافتا الى أنه "وفق تقديراتنا فأن واشنطن اسقطت طائرة مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ".