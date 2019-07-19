عز الدين لتلفزيون "النشرة": هناك أخطاء يرتكبها بعض القضاة

أكّدت عضو كتلة "اتنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​، في حديث لتلفزيون "النشرة"، بعد مطالبتها بتجديد قوانين الأحوال الشخصية ورفع سن الحضانة في ​مجلس النواب​، "أنني أتحدث عن هذا الموضوع بعد أن طلبت إذنًا من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لأنه موضوع حساس"، مشيرة إلى "أنني امرأة ملتزمة دينيًا وأحترم ديني ومؤمنة لكن أعتبر أن أمورًا عدة تحصل بشكل خاطئ وهناك أخطاء يرتكبها بعض ​القضاة​".

ولفتت عز الدين إلى أن "كل عمل يتم في هذا الإطار لا يتم في الإعلام ولا في مجلس النواب بل يحصل بهدوء مع الأشخاص المعنيين والمختصين"، موضحة أن "أي إصلاح في قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين التي لها علاقة ب​المرأة​ هي قوانين مدنية".

واعتبرت "أنني لا أملك أوهامًا وقدماي على الأرض وأعي ​حساسية​ الموقف ودقته، لكن هناك اجتهادات مختلفة ضمن ​الإسلام​ وآراء فقهية متطورة في هذا الموضوع وذلك يعني أن باب الإسلام تحت سقف الشريعة السمحاء يتيح تطوير أمور عدة مرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية"، كاشفة عن "أنني تواصلت مع مرجعيات دينية عدة وهي على علم بهذا ​النقاش​".