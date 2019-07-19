أجرت النائب ​بولا يعقوبيان​، مداخلة خلال جلسة ​مجلس النواب​ للتصويت على موازنة 2019، قائلة: "نحن هنا عم نحكي وفي عسكر بوجه عسكر ممكن يقتحموا المجلس". فرد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قائلا: "ما خلق اللي بدو يقتحم المجلس، ولا أحد يقتحمه إلا بإرادة الله"، مشيرا الى أنه تواصل مع ​قيادة الجيش اللبناني​ التي أكدت أن الأمور مضبوطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: "ما خلق اللي بدو يقتحم المجلس" وقيادة الجيش أكدت أن الأمور مضبوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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