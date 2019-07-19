قيادة الجيش تدعو المعتصمين في محيط مجلس النواب إلى التقيد بالنظام العام

أصدرت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ بيانا أشارت فيه الى ان الجيش يقوم بتنفيذ ​تدابير أمنية​ استثنائية للحفاظ على ​الأمن​ في محيط ​مجلس النواب​، ودعت ​القيادة​ جميع المعتصمين والمتواجدين في محيط المجلس إلى التقيد بالنظام العام، والتجاوب التام مع الإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المنتشرة.

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