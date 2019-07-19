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بعد تقارير الطلاق..زوجة ملك ماليزيا السابق تنشر "فيديو الحب"

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تضمن الفيديو لقطات الرقص بين الاثنين دبي - بواسطة محمد فارس © Other-rihanapetra/instagram تضمن الفيديو لقطات الرقص بين الاثنين نشرت ملكة الجمال الروسية السابقة، ريانا أوكسانا فويفودينا، فيديو تؤكد فيه مشاعر الحب تجاه ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس، الذي قالت تقارير أخيرا أنه طلقها بعد زواج مثير للجدل.

وقالت فويفودينا ( 27 عاما) في الفيديو الذي نشر الأربعاء على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام "سأعتني به، بالتأكيد، وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن اعيش معه حتى الموت".

ويظهر في الفيديو ملك ماليزيا السابق الذي يتحدث عن كون الأولوية الأولى للعائلة هي إنجاب الأطفال الذي سيحافظون على إرث الوالدين.

وقال إن الحب أمر جميل في الحياة، لكن بعد سنوات سيحل التفاهم والصبر مكانه.

وليس واضحا متى وأين صور الفيديو، لكنه حصد حتى صبيحة الجمعة، نحو 450 ألف مشاهدة وأكثر من 3 آلاف تعليق.

ورافقت الفيديو موسيقى رومانسية ولقطات حميمية جمعت الاثنين، مثل الرقص معا.

شاهد أيضا.. في خطوة نادرة ومفاجئة.. سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش

من Euronews Arabia

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في خطوة نادرة ومفاجئة.. سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش

Euronews Arabia

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وأصبحت قصة ملك ماليزيا السابق وزوجته الروسية محط اهتمام كبير، بعد تقارير تحدثت عن تسريب شهادة طلاق تنهي زواج الاثنين وفق صحيفة "ستاريت تايمز" السنغافورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشهادة تضمنت أن الطلاق تم أواخر يونيو الماضي، في ولاية كيلانتان بماليزيا، وذلك عن طريق نطقه كلمة "طالق" ثلاث مرات.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

ورزق الاثنين بمولود أطلقوا عليه اسم إسماعيل ليون، قبل شهرين من توارد أخبار الطلاق، التي لم تؤكد رسميا حتى الآن.

وتخلى الملك سلطان عن العرش، في يناير الماضي.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا، منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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