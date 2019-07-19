تراجع اليورو.. أسعار العملات أمام الجنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
هبط سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، حيث سجل أمس الخميس 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.56 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، مقابل 18.64 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 20.58 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع، مقابل 20.71 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع.
وهبط أيضًا سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.38 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع، مقابل 54.43 جنيه للشراء و54.92 جنيه للبيع.
واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال القطري 4.30 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.51 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.
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