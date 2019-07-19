وكالات-رأت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين، في إشارة إلى ظاهرة تدفقات الهجرة عبر المتوسط، أنه “من الصعب جدًا التفاوض مع بلد مثل ليبيا، حيث لا توجد حكومة نافذة، وتشهد بداية حرب أهلية”.
وأضافت، في مقابلة مع صحف أوروبية، من بينها (لا ريبوبليكا) الإيطالية أمس الخميس 18 جويلية 2019 ، “المشاكل موجودة بلا شك، لكنها لا تنفي أن النهج الأكثر شمولية ليس صحيحًا” فيما يختص بإدارة ملف الهجرة.
وحسب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، فإنه “يتعين علينا مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، وليس الهجرة حصراً، ولكن أيضًا الديموغرافيا والثورة الرقمية”. وأردفت “يجب طرحها (هذه التحديات) للنقاش وحلها، لكن دون التظاهر بأننا نستطيع معالجتها بالنظرء لجزء فقط من المشكلة، دون الحديث عن الباقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: ليبيا تشهد بداية حرب أهلية و لا توجد بها حكومة نافذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.