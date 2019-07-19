احتجاجا على " معاناة المرضى" في تونس و المانيا / حكومة الوفاق الليبية توقف علاج الليبيين...

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج تقدموا بإستقالات جماعية احتجاجًا على معاناة المرضى في ألمانيا وتونس .

صحة الوفاق أوضحت في بيا أمس الخميس 18 جويلية 2019 الذي نشرته عبر مكتبها الإعلامي أن الإستقالات جاءت لعدم تنفيذ المحاضر التي اعتمدتها اللجنة لعلاج المرضى بالخارج.

ونصحت الوزارة جميع المرضى المتحصلين على تكليفات علاج بعدم السفر ، معلنةً توقف العلاج بالخارج بشكل كامل.

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وبدورهم، أوضح رئيس وأعضاء اللجنة أنه بعد اكتمال كل الإجراءات اللازمة وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية امتنع مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ وإحالة المخصصات في تدخل واضح في اختصاصات الوزارة وفساد إداري نتيجة تجاوز الاختصاصات رغم تنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية ولأول مره منذ 5 سنوات ينفذ نظام الأرشفة الإلكترونية في دول العلاج بالخارج .

*المصدر | موقع " ايوان ليبيا "