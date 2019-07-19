غواصة روسية صغيرة غير نووية للضفادع البشرية

تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي – 750"، سيكون بمقدورها إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.

وقال كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية بمدينة سان بطرسبورج إيجور كارافايف اليوم الجمعة ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الاخبارية

:" إن نموذجا لهذه الغواصة كُشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورج البحري العسكري الأخير".وأضاف :" أن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما بشرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية". وأشار كارافايف إلى أن طاقم هذه الغواصة مكون من 20 فردا، وأنها ستتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا .وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة،مؤكدا أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة وستحمل إحداها صواريخ "كاليبر" المجنحة.