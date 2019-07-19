ترامب يشن هجومًا لاذعًا على كاتب أمريكي عقب مقال اتهمه بالعنصرية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصحفي والكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، متهما إياه بالنفاق، وذلك ردا على مقال كتبه فريدمان في صحيفة "نيويورك تايمز" اتهم فيه ترامب بالعنصرية.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "توماس فريدمان.. صنف من الأشخاص ضعيف ومثير للشفقة، يكتب
وأضاف: "تحدثنا لبرهة وكان لطيفا ومحترما لأبعد حد مع رئيسكم المفضل، أنا. ثم رأيت العامود الذي كتبه، ’’ترامب سيُعاد انتخابه، ألن يحدث؟’’ لقد دعاني بالعنصري، ولست كذلك، وقال إن (ولاية) رود آيلاند تحولت من (وضع) سييء اقتصاديا إلى عظيم في 5 سنوات لأن حاكمة الولاية أبلت بلاء حسنا".
وتابع ترامب: "قد يكون ذلك صحيحا، لكنها لم تكن لتفعل ذلك لولا النجاح الاقتصادي الهائل لبلدنا والتحول الذي سببته إدارتي"، متهما فريدمان بالنفاق وتصنع الود خلال محادثتهما.
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