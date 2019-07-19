7 توابع زلزالية تضرب أثينا عقب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر

أعلن معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن سبعة توابع زلزالية ضربت العاصمة اليونانية (أثينا) اليوم الجمعة، وذلك بعدما ضربها زلزال بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر.
وقال المعهد - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن أكبر تابع زلزالي بلغت شدته 1ر3 درجة على مقياس ريختر، مشيرا
وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق أن مركز الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا (14 ميلا) شمال غرب العاصمة اليونانية "أثينا".
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