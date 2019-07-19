دعوة لإضراب عام في وزارة الخارجية الإسرائيلية

أعلنت القناة العبرية رقم"13" أمس أن هناك دعوات جماعية للإعلان عن حالة إضراب عامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأوضحت القناة، أن أكثر من 42 سفيرا وقنصلا إسرائيليا وقعوا على عريضة أو وثيقة لإعلان الإضراب العام في وزارة الخارجية، لأسباب اقتصادية.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه من بين السفراء والقناصل الذين وقعوا على تلك العريضة، سفراء إسرائيل في روسيا وبولندا وألمانيا، وذلك

بدعوى "تقليص ميزانية وزارة الخارجية"، التي تركت الأثر السلبي على الوزارة وعليهم، وتقوض قدرتهم على أداء واجباتهم.

ومن جانبه، أحصى الإعلامي الإسرائيلي بالقناة باراك رافيد، عدد السفراء والقناصل، الموقعين على تلك العريضة، التي تنادي بإضراب عام في الخارجية الإسرائيلية.

وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن الموقعين على العريضة من السفراء

Advertisements

والقناصل، يؤمنون بأن إسرائيل تدمر النظام الدبلوماسي، وبأنهم في طريقهم إلى إضراب عام للوزارة.

ونشر يفتاح كوريل، دبلوماسي إسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر أمس، قائمة بعدد السفراء والقناصل الموقعين على العريضة.

وأشارت القناة إلى أنه من بين الأسباب الرئيسة التي دفعت هؤلاء الدبلوماسيين إلى الإضراب، هو التآكل الشديد في وضع وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتخفيضات الحادة في الميزانية لممثلي إسرائيل في الخارج، مما يعوق بدوره من أداء الواجبات الدبلوماسية بنزاهة واحتراف، وهي مهمة اعتبرتها القناة مهمة قومية.