العراق: إصابة شخصين في قصف معسكر للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، إصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي، بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر فيقضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "إن معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للحشد شعبي تعرض إلى قصف طائرة مسيرة مجهولة"، مضيفة أن "القصف أدى إلى جرح عنصرين"، دون تفاصيل أخرى.
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