كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 من الحشد بينهم مستشاران إيرانيان في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الجمعة بأن معسكر الشهداء في قرية براوجلي 100 كيلومتر شرق تكريت تعرض فجر اليوم لقصف جوي بواسطة طائرة مسيرة، مما أدى إلى إصابة 5 من الموجودين في المعسكر.

وأضاف أن "اثنين من بين المصابين هما من المستشارين أو المدربين الإيرانيين الذين يشرفون على قوات الحشد الشعبي".

وتابع " لقد جرى نقلهم إلى طبابة الميدان لإسعافهم قبل نقلهم إلى مستشفى قريب لتقدير الحاجة لنقلهم إلى ايران من عدمها".

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وأوضح أن "المعسكر يعود إلى اللواء 52 للحشد الشعبي التابع لقوات بدر، التي يقودها هادي العامري المقرب جداً من القيادة الإيرانية".

وأشار البازي إلى أن "الهجوم كان جزءاً من هجوم أوسع شنه مسلحون انطلاقاً من جبال حمرين ومنطقة مطيبيجة إلى الشرق من تكريت وشهد قصفاً لمواقع القوات الأمنية العراقية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة لكنه لم يحقق شيئاً بسبب الرد الفوري للقوات العراقية على مصدر النيران".

ولم يُكشف من قبل عن وجود مدربين أو مستشارين إيرانيين في صفوف الحشد الشعبي في هذه المنطقة. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم .