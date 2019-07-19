كارتيرون يلمح إلى مغادرة ياجور فريق الرجاء

ألمح الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى رحيل محسن ياجور عن الفريق الأحضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للرجاء، إن ياجور يعد من اللاعبين المهمين داخل فريقه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكنه الوقوف أمام رغبة اللاعب في تحسين وضعيته المادية.
وأشار المدرب الفرنسي أن هداف الفريق الأخضر إنسان محبوب للغاية من طرف الجميع، وهو في نهاية مسيرته الكروية، لذلك لديه كامل الحق في ضمان مستقبل أفراد عائلته.
يذكر أن محسن ياجور بات قريبا من الانتقال إلى نادي ضمك السعودي، وفق ما أعلنت عنه وسائل إعلام سعودية، حيث سيجاور زميله السابق في الرجاء، زكرياء حدراف المنتقل خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.
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