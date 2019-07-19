الكروج يرفض بقاء أحيزون ويطعن في قانونية ترشحه لولاية جديدة لرئاسة جامعة القوى

قدم هشام الكروج، البطل العالمي والأولمبي في ألعاب القوى السابق، والمرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، طعنا رسميا في ترشح عبد السلام أحيزون، لولاية أخرى على رأس الجامعة، وذلك قبل يومين من عقد الجمع العام الإنتخابي، الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الكروج، أن الأخير، قدم طعنا في قانونية ترشح أحيزون لولاية جديدة على رأس الجامعة، وذلك لدى كل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

ويعتقد الكروج بأن ترشح أحيزون لولاية جديدة على رأس الجامعة، مخالف للقانون الأساسي الذي يمنعه من ذلك.

يشار إلى أن أحيزون، قدم ترشحه في آخر لحظة، بعد أن رفض ذلك في وقت سابق، وذلك بإلحاح من الأندية والعصب، التي رفضت “التغيير” على مستوى الرئاسة، ” من أجل الحفاظ على المكتسبات”.