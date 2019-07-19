رعب وإخلاء للمباني وتوقف شبكة الاتصالات…زلزال قوي يضرب أثينا

تعيش العاصمة اليونانية أثينا، منذ صباح اليوم الجمعة، حالة رعب كبير، بعد هزة أرضية قدر المركز الأوروبي لرصد الزلازل قوتها بـ5.3 درجة على مقياس ريشتر.

ونقلت وكالة فرانس بريس صباح اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية التي ضربت أثينا، خلفت انقطاعا في شبكة الاتصالات في المدينة، فيما نقلت وكالة رويترز عن شهود في العاصمة أن الهزة سببت حالة ذعر، حيث بدأ الناس يخرجون من الأبنية نحو الشوارع، فيما تم إخلاء المباني الشاهقة بشكل كامل.

وحدد المركز الأوروبي لرصد الزلازل نقطة بداية الهزة على بعد 23 كيلومترا إلى شمال غرب أثينا وعلى عمق 13 كيلومترا، وأضاف أن الهزة كانت قوية ولكنها لم تدم طويلا، بحسب إحدى الشهادات التي قدمت له.

يشار إلى أن هذه الهزة هي الأولى التي تضرب أثينا منذ العام 1999.