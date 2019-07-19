لفت رجل مغربي، يبلغ من العمر 51 سنة، الانتباه في برنامج “أمريكا غوت تالنت”، عندما استعرض قوته الجسمانية عبر المشاركة في عرض لأبنائه الثلاثة ” الإخوة مسعودي”، الذين حضروا للبرنامج متسابقين، على الرغم من شهرتهم في ميدان الاستعراض الرياضي.
وقدم الإخوة مسعودي عرضا مبهرا في مشاركتهم في برنامج “أمريكا غوت تالنت”، قبل أن ينادوا على والدهم، الذي كان من بين الجمهور، فشاركهم عرضا، أبان فيه عن لياقة بدنية عالية.
وتعرض الإخوة مسعودي، وهم سفيان، وكريم، وياسين، لواقعة لا يحسدون عليها، عندما حلوا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ضاعت منهم أمتعتهم، ما جعلهم يستعينون ببدلات ضمن أزياء قسم الملابس الخاص بالبرنامج.
ولدى الإخوة مسعودي شهرة عالمية، إذ يقدمون عروضا في دول مختلفة، وفي مناسبات عديدة، علما أنهم من أب مغربي، وأم إنجليزية، وولدوا جميعهم في دولة أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر مغربي في الخمسينات من عمره يبهر لجنة أمريكا غوت تالنت.. أبناؤه مشهورين – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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