أكد إيريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستدرام الهولندي، عدم تلقي لاعب الفريق، المغربي حكيم زياش، أي عرض رسمي من أجل مغادرة الفريق، خلال فترة الانتفالات الصيفية الحالية، وذلك خلافا لما يتم تداوله في مختلف وسائل الإعلام الأروبية.
وقال تين هاغ، في تصريح نقلته صحيفة “voetbalzone”، إن ” حكيم بالنسبة لي مازال في الفريق، يربطه مع النادي عقد إلى غاية نهاية عام 2021، إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، في خط الوسط”.
وأضاف: ” لقد قرأت في الصحافة الإسبانية عن إشبيلية، وفي انجلترا عن آرسنال وليفربول، وفي ألمانيا أيضا، عن بايرن ميونخ، لكننا لم نتلق لحدود الساعة أي عرض ملموس، واللاعب مازال في الفريق”.
غير أن المنتحدث ذاته، شدد على إمكانية تغير الوضع في أي لحظة، وقال بهذا الخصوص: ” نحن في فترة الانتقالات، ويمكن للوضع أن يتغير في أية لحظة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أجاكس: ” لم نتوصل بأي عرض ملموس بخصوص حكيم زياش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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