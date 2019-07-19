بعد سنوات من قضائها بطنجة…الملك سلمان يختار مدينة في بلاده لقضاء عطلته الصيفية بدلا عن المغرب

بعد سنوات من قضائه عطله الصيفية في المغرب، قرر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز تمضية إجازته في بلاده، وتحديدا في مدينة نيوم، شمال المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان سيقضي إجازته الصيفية، هذه السنة، في نيوم، بمرافقة عدد من الأمراء، ليس بينهم محمد بن سلمان، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدواوين، والمسؤولين الكبار في الدولة.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت، قبل سنتين، أن الملك سلمان أمضى آخر عطلة صيفية له في المغرب، في منطقة اجبيلات نواحي طنجة لشهر كامل رفقة عائلته، ووفد يضم أكثر من 100 شخص، أنفق فيها 100 مليون دولار.

وكانت العلاقات المغربية السعودية قد مرت، قبل أشهر، من أزمة صامتة، تداولت وسائل إعلام على خلفيتها أن المغرب رفض استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أثناء جولته في منطقة المغرب العربي، غير أن الأزمة أعقبتها زيارة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للسعودية.