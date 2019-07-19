مصاب في جريمة إطلاق نار بالطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح، اليوم، الجمعة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة.

وقالت مصادر صحافيّة إن جراح الشاب وصفت بالخطيرة ونقل لتلقّي العلاج في المشفى.

وبحسب شهود عيان فإن مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة فيها شابان، أصيب أحدهما بجراح.

واشتكى سكّان المنطقة من عدم قدوم الشرطة لمكان الجريمة حتى بعد أكثر من نصف ساعة من وقوعها، رغم أن مركز الشرطة لا يبعد أمتارًا عنها.

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ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح غير المرخص.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد ذكر في تقرير خاص أصدره في شهر آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.