إيران: سننشر صورا تدحض ادعاء ترامب إسقاط طائرة إيرانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أنه سيعرض صورا التقطتها طائرة مُسيّرة قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قواته البحرية أسقطتها في منطقة الخليج، لدحض ادعائه.

وأفاد بيان للحرس الثوري، نشره على موقعه الإلكتروني، أن الصور التي سينشرها تبيّن كيف نفذت الطائرة مهمتها المعتادة، فيما وصلت السفينة الحربية الأميركية "بوكسر يو إس إس" إلى مضيق هرمز. ولم يحدد البيان موعدا لنشر الصور.

وأضاف أن الطائرة المُسيّرة أرسلت صورا قبل وبعد التوقيت الذي ادعت الولايات المتحدة إسقاط الطائرة فيه، الخميس، مؤكدا أنها عادت إلى قاعدتها بسلام.

وأردف أن قوات الحرس الثوري "تستمر في مراقبة جميع تحركات الأجانب بعناية، لا سيما القوات الأميركية والبريطانية في مضيق هرمز الإستراتيجي، ومنطقة الخليج".

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والخميس، نفت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، المعلومات حول ما أعلنه ترامب، بشأن إسقاط طائرة مُسيّرة إيرانية لها فوق مضيق هرمز.

ونفي طهران جاء بعد أعلن ترامب، في اليوم نفسه، أن بحرية بلاده أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، بعد "مضايقات" ارتكبتها، حاثا باقي الدول على إدانة هذه "المضايقات".