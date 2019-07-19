زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، العاصمة اليونانية أثينا، ومنطقة أتيكا في اليونان، عند ظهر اليوم الجمعة، متسببا ببلبلة كبيرة في شبكة خطوط الهاتف.

وحدد مركز الزلزال بحسب المعلومات الأولية على مسافة 23 كيلومترًا شمال غرب أثينا، وفق ما أورد المرصد الوطني الجيولوجي استنادا إلى معلومات أولية.

وسجّل المركز الأوروبي لرصد الزلازل مركز الزلزال على بعد 22 كيلومترا شمال غرب المدينة، فيما نقل الموقع الإلكتروني للمركز عن شاهد عيان، أن الزلزال كان "قويا، لكن لحسن الحظ لم يستمر وقتا طويلا".

وتسبب الزلزال بحالة من الذعر لفترة وجيزة بين السكان، وانقطاع خطوط التيار الكهربائي والهاتف في بعض المناطق. ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.