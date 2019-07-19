بالصور: أحلام تردّ على أخبار طلاقها... فماذا قالت لزوجها؟

وجاء في الرسالة: "واحشني من اسبوعين ما شفته حبيبي. احس بس ودي اقعد في حضنه واسولف. ترى رجلي كيفي اتغزل فيه".

وجاء هذا بعد ردها على الشائعة التي تم إطلاقها من خلال "هاشتاغ" على "تويتر" في الوقت الأخير وأفادت بانفصالها عن زوجها.

ونفت ذلك من خلال الفيديو كما أظهرت الكثير من الغنج والدلال أثناء تحدثها إلى زوجها، وطلبت منه التغزل بها مشعلة بذلك الكثير من الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".