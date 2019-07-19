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بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة زوجها مبارك الهاجري حيث تحدثت إليه بغنج ودلال، نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها على "سناب شات" رسالة يبدو أنها ردت من خلالها على بعض الانتقادات التي وجهت إليها.
وجاء في الرسالة: "واحشني من اسبوعين ما شفته حبيبي. احس بس ودي اقعد في حضنه واسولف. ترى رجلي كيفي اتغزل فيه".
ونفت ذلك من خلال الفيديو كما أظهرت الكثير من الغنج والدلال أثناء تحدثها إلى زوجها، وطلبت منه التغزل بها مشعلة بذلك الكثير من الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
الى ذلك، فقد نشرت أيضا الفنانة أحلام صورة تجمعها بزوجها على حسابها الخاص في تويتر، وأرفقتها بالقول: " كيف الجسد يعيش من دون روح .....وانت روحي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أحلام تردّ على أخبار طلاقها... فماذا قالت لزوجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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