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إماراتي أرسل رسائل مسيئة لزوجته فحكمت عليه المحكمة بالسجن

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حكمت محكمة إماراتية بالسجن شهرين على مواطن، أدين بإرسال رسائل مسيئة ومهينة لزوجته عبر تطبيق "واتساب".
وذكرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، ان "الزوجة قدمت ادعاء ضد زوجها، مشيرة إلى "هناك بعض المشكلات وسوء الفهم بينهما، لكنه بدلاً من أن يتحدث معها لحل هذه القضايا، فاجأها بإرسال نصوص مسيئة ومهينة عبر الهاتف".

ولفتت الزوجة إلى "أن زوجها أساء إليها مرات عدة وحاولت إيقافه، لكن دون جدوى ثم قررت بعد ذلك تقديم شكوى ضده في المحكمة" فيما اتهم الادعاء الإماراتي الرجل بإساءة معاملة زوجته، وانتهاك القانون عبر الإنترنت.

وكانت المحكمة الجنائية الابتدائية قد حكمت عليه في وقت سابق بالسجن لمدة شهرين، وبالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ، لكن الرجل طعن في الحكم في محكمة الاستئناف، ونفى التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه أدين ظلما.


وخلال الجلسة الأخيرة، قال المدعى عليه للمحكمة إن "زوجته وجهت إليه اتهامات ضارة بسبب بعض الخلافات العائلية"، مشددا على أنهما ما زالا متزوجين، لكن زوجته تقدمت بطلب الطلاق وتريد حضانة أطفالهما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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