بالفيديو: أب يخترع حيلة لإطعام 5 توائم في الوقت ذاته

قام أب لـ 7 أطفال من بينهم 5 توائم بمشاركة حيلته المذهلة مع الآباء والأمهات للتخفيف عنهم وتسهيل عملية إطعام التوائم في الوقت نفسه. واستطاع الأب العبقري "تشاد كيمبل" البالغ من العمر 37 عاما من إنشاء أثاث خاص لأطفاله وابتكار بعض الأدوات لضمان تغذية جميع أطفاله في آن واحد. ونشرت قناة "Caters Clips" مقطع فيديو عبر يوتيوب للعائلة واختراعاتها، وعلقت أن المحلل الإداري الأميركي وزوجته آمي أنجبا التوائم الـ 5 بعد تعرضها لـ 4 حالات إجهاض. Advertisements وظهر الأب يستعرض أفكاره بداية من تحويل سيارته إلى وحدة متنقلة للأطفال، وأضاف 5 مقاعد في منتصف طاولة الطعام، كما استعرض غرفة ألعابهم الكبيرة وطريقته في تسهيل الرضاعة معا باستخدام دعائم لربط زجاجاتهم في الأسرة.



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