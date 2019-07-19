قطع الطرق المؤدية إلى العلاوي وانتشار أمني كثيف قرب مكتب عبد المهدي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بقطع جميع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة بالقرب من مكتب عبد المهدي ضمن منطقة العلاوي"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لا يوجد اي توافد للمتظاهرين".



ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بتحسين الطاقة الكهربائية والخدمات وتوفير فرص العمل.