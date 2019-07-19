قطع الطرق المؤدية إلى العلاوي وانتشار أمني كثيف قرب مكتب عبد المهدي

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بقطع الطرق المؤدية إلى منطقة العلاوي وسط بغداد، فيما أشار إلى انتشار القوات الأمنية بصورة مكثفة قرب مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بقطع جميع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة بالقرب من مكتب عبد المهدي ضمن منطقة العلاوي"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لا يوجد اي توافد للمتظاهرين".
ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بتحسين الطاقة الكهربائية والخدمات وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت بصورة مكثفة بالقرب من مكتب عبد المهدي ضمن منطقة العلاوي"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لا يوجد اي توافد للمتظاهرين".
ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بتحسين الطاقة الكهربائية والخدمات وتوفير فرص العمل.
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