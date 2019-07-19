السعودية ترفض دخول 300 مصري بتأشيرة الفاعلية لأداء الحج

استقبل مطار القاهرة الدولي نحو 300 مواطن عائدين من السعودية، بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفاعلية حجّاجا.
وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة فيه والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفاعلية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب باستخراج التأشيرة الفاعلية.
وطالبت الخارجية المصرية المواطنين اليوم الجمعة بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم للنصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقا للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.
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