الحرس الثوري: ادعاء الاميركيين اسقاط طائرة ايرانية مسيرة مثير للسخرية

اصدر الحرس الثوري بيانا وصف فيه ادعاء الاميركيين اسقاط طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بانه "مثير للسخرية"، واعلن بانه سينشر قريبا صورا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري للسفينة الحربية الاميركية.
واضاف البيان ان "هذه الصور تثبت ان الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري كانت تقوم بتنفيذ مهمتها الجارية في المنطقة قبل دخول السفينة الحربية الاميركية الى مضيق هرمز ومن ضمنها صور متعلقة برصد ومراقبة هذه السفينة قبل وحتى بعد الوقت الذي ادعاه الاميركيون حيث قامت بارسال هذه الصور الى محطتها وعادت الى قاعدتها سالمة".
واكد البيان الصادر، ان "وحدات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري وبناء على مهماتها القانونية وفي سياق اقرار الامن في مضيق هرمز والخليج الفارسي، تراقب وترصد بدقة ويقظة وبصورة مستمرة تحركات الاجانب خاصة القوات الارهابية لاميركا والبريطانيين في هذه المنطقة الاستراتيجية وهي في ظل الرصد الاستخباري والاستعدادات المطمئنة الموجدوة سترد ردا مناسبا على اي عمل عدواني ومخالف للقوانين والقرارات الدولية قد يصدر من قبلهم".
وكان الرئيس الاميركي قد قال يوم امس بان السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" استهدفت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الايرانية في نطاق مضيق هرمز.
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