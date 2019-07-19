مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة في النمسا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بتحطم طائرة صغيرة في منطقة جبال فيتيرشتاين شمال غربي النمسا قرب الحدود الألمانية. ونقلت الوكالة "النمساوية للأنباء" عن الشرطة قولها، إن "الطائرة اصطدمت بجبل على ارتفاع 2300 متر، قبل أن تتحطم وتحترق". وتعمل الشرطة على تحديد هوية الضحايا، ومسار الرحلة ونوع الطائرة.

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