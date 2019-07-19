لاستخدام "بايلوك".. سلطات أردوغان تعتقل 68 شخصا

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 68 شخصًا، لاستخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" والانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها أصدرت قرارات اعتقال بحق 68 شخصًا في 15 ولاية من بينها العاصمة أنقرة، بتهمة استخدام تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري والانتماء إلى حركة غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة 2016.

وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصاً".

وفور صدور قرار التوقيف، بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين.

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ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.