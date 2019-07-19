فيديوجراف.. سيطرة فرنسية هولندية على قائمة أغلى المدافعين في التاريخ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكمل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت السيطرة الفرنسية الهولندية على أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، بعقد مدته 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو.

المدافع الهولندي، صاحب الـ19 عاما، بات ثالث أغلى مدافع في التاريخ، خلف مواطنه فيرجيل فان ديك نجم ليفربول الإنجليزي الذي جاء للفريق مقابل 83 مليون يورو، يليه الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي انضم لصفوف بايرن ميونيخ الألماني مقابل 80 مليون يورو، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان دي ليخت هدفا للعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها برشلونة الإسباني.

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ويعد دي ليخت أحد أبرز المواهب على مستوى العالم، حيث قدم مستوى مميزا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقاد أياكس للوصول إلى نصف نهائي المسابقة، لكنه خرج على يد توتنهام بفضل قاعدة الهدف الاعتباري بعدما تعادلا 3-3 في مجموع المباراتين.

وأسهم دي ليخت في تتويج أياكس بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، حيث شارك في 55 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.

"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي السيطرة الفرنسية الهولندية على قائمة أغلى المدافعين في التاريخ.