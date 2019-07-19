بالفيديو.. الجماهير المصرية ترشح محرز لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت الجماهير المصرية النجم الجزائري رياض محرز للتتويج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد دوره مع بلاده في البطولة.

وقاد محرز منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعدما سجل 3 أهداف في البطولة، أهمها على الإطلاق هدفه في الدقائق الأخيرة أمام نيجيريا في نصف النهائي قبل الاحتكام إلى الوقت الإضافي.

الجزائر تغلبت على السنغال بالفعل بهدف نظيف في مرحلة المجموعات، قبل أن يتجدد الصراع مجدداً ولكن على استاد القاهرة ومن أجل حسم لقب كأس أمم أفريقيا.

وتحتشد الجماهير المصرية والعربية والسنغالية، والعديد من الجنسيات الأخرى في مدرجات استاد القاهرة مساء الجمعة؛ لحضور مراسم حفل الختام ثم المباراة النهائية بين المنتخبين.

محرز من المتوقع له أن يواجه منافسة شرسة مع ساديو ماني نجم السنغال ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري من أجل تحقيق جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019.