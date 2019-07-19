البحرين تدين انفجار كابول الإرهابي وتؤكد تضامنها مع أفغانستان

أدانت مملكة البحرين، الجمعة، حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في العاصمة الأفغانية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي، مؤكدة تضامن المنامة مع أفغانستان.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم.

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وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وقال مسؤولون أفغان إن انفجارا وقع، الجمعة، قرب مدخل جامعة كابول، أسفر عن مقتل 6 وإصابة 27 على الأقل بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة "قندهار" بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80.

وأكد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية إن النيران اشتعلت في سيارة بعد الانفجار الناجم عن قنبلة لاصقة.

وذكر واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك طلاب بين المصابين الـ 27 الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار.