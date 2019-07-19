رئيس الجزائر يدعم الخُضر.. نشرة "العين الرياضية" لأمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناوين مختلفة تطالعونها في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" الخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

البداية مع الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، الذي حضر إلى العاصمة "القاهرة" في زيارة لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وحضور نهائي أمم أفريقيا، لدعم فريقه أمام السنغال مساء الجمعة.

ورصدت النشرة الرياضية كذلك تصريحات أليو سيسيه مدرب السنغال، بشأن مدى تفكير لاعبه ساديو ماني في الجوائز الفردية، نافياً تفكير نجم ليفربول في الحذاء الذهبي.

ويصطدم الفريق الجزائري بالسنغال في النهائي الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة.