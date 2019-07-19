الان تتابع “الصحة الكويتية” تحقق في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب حبوب تخسيس روجت لها “فاشينستات” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
فتحت وزارة الصحة الكويتية، تحقيقًا في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب حبوب تخسيس روجت لها فاشينستات عبر الإعلانات الإلكترونية.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة منها والابتعاد عن الأدوية التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخطورتها على صحة المواطنين.
يذكر أن وزارة الصحة الكويتية اتخذت إجراءات عديدة نحو الإعلانات الإلكترونية غير المرخصة من الفانشيستات، فيما ألقي القبض على بائعي الأدوية المغشوشة عبر البلاغات والرصد الدائم.
يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة فتاة كويتية تبلغ من العمر 21 عامًا تحول زفافها إلى “مأتم” بوفاتها إثر تناولها حبوب تخسيس روّجت لها “فاشينستات”.
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