الان تتابع زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 3:07 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 زلزال قوي يقطع خطوط الاتصالات في أثينا أثينا وكالات - الخليج 365 ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات أثينا، ومنطقة أتيكا في اليونان، ظهر الجمعة، وتسبب في انقطاع خطوط الهاتف.

وتم تحديد مركز الزلزال بحسب المعلومات الأولية بأنه على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا، وفق ما أورد المرصد الوطني الجيولوجي استنادا إلى معلومات أولية.

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