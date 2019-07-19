مقتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري في قصف لطائرة مسيرة بالعراق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، أن عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني قتلوا في قصف لطائرة مسيرة على معسكر لميليشيا الحشد بالعراق.

وقالت إن الطائرة شنت غارات على معسكر لميليشيا الحشد في صلاح الدين بالعراق يضم صواريخ باليستية إيرانية.