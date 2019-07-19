- 1/2
- 2/2
الان تتابع النائبة الأمريكية إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطاردك يا ترامب والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
إلهان عمر
النائبة الأمريكية إلهان عمر: سياسة ترامب "الفاشية" كابوس لنا
أكدت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر، مساء الخميس، أنها ستبقى “كابوسا” للرئيس ترامب، بعد أن هاجمها مؤيدوه بعنف خلال تجمع انتخابي، قبل يوم، ما دفعها إلى وصفه “بالفاشي”.
وقالت إهان عمر، التي استهدفها الرئيس الأمريكي بتغريدات على “تويتر” وصفت بـ”العنصرية”، إن “الكابوس بالنسبة لترامب هو أن يرى لاجئة صومالية تصل إلى الكونجرس.. سنبقى كابوسا لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا”.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن يكون عليه بلدنا”.
ودانت الشابة المسلمة التي أثارت تصريحاتها حول إسرائيل، قبل أشهر، جدلا حادا سعي ترامب إلى إسكات “النقاش الديمقراطي والاختلافات في وجهات النظر” في البلاد.
ووصفت “عمر” الرئيس الأميركي بـ”الفاشي”، بعد أن نصحها بـ”العودة” إلى بلدها الأصلي الذي ينحدر منه والداها اللاجئان.
يذكر أن المئات من أنصار الرئيس الجمهوري رددوا في تجمع في كارولاينا الشمالية، مساء الأربعاء، هتافات من قبيل “أعيدوها إلى بلادها”، في إشارة إلى عمر التي ولدت في الصومال ولجأت إلى الولايات المتحدة حيث حصلت لاحقا على الجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة الأمريكية إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطاردك يا ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.