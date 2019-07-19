إعادة فتح 42 مركزا طبيا تابعا لمنظمة سويدية في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية "وحيد الله ميار" أنه تم إعادة فتح 42 مركزا طبيا تديرها منظمة سويدية في إقليم "وردك" الواقع وسط البلاد، وذلك بعدما تم إغلاقها مؤخرا.

وقال ميار - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة - إنه تم إعادة فتح المراكز الطبية عقب وساطة من زعماء القبائل في الإقليم.

من جانبها، قالت حركة "طالبان" الأفغانية - في بيان - إنه تم إعادة فتح المراكز من أجل تقديم العلاج للمواطنين.

وكانت المنظمة السويدية قد أعلنت أول أمس الأربعاء أن طالبان أجبرتها على إغلاق 42 مركزا طبيا تديرها في 6 مقاطعات بإقليم "وردك"، وذلك بعد أن داهمت القوات الأفغانية عيادة تديرها المنظمة في منطقة "ديميرداد" الأسبوع الماضي، للبحث عن مسلحي طالبان.