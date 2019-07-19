إعادة فتح 42 مركزا طبيا تابعا لمنظمة سويدية في أفغانستان

وقال ميار - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة - إنه تم إعادة فتح المراكز الطبية عقب وساطة من زعماء القبائل في الإقليم.
من جانبها، قالت حركة "طالبان" الأفغانية - في بيان - إنه تم إعادة فتح المراكز من أجل تقديم العلاج للمواطنين.
وكانت المنظمة السويدية قد أعلنت أول أمس الأربعاء أن طالبان أجبرتها على إغلاق 42 مركزا طبيا تديرها في 6 مقاطعات بإقليم "وردك"، وذلك بعد أن داهمت القوات الأفغانية عيادة تديرها المنظمة في منطقة "ديميرداد" الأسبوع الماضي، للبحث عن مسلحي طالبان.
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