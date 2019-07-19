البحرين تدين تفجير جامعة كابول الإرهابي

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن تضامن البحرين مع أفغانستان، مجددة موقفها الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم.
وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.
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