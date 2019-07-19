بكين تعارض العقوبات الأمريكية على 4 شركات صينية

أعلنت الصين اليوم الجمعة معارضتها واحتجاجها على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وتشمل أربع شركات صينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وتشمل 5 أفراد و7 كيانات مقرهم إيران والصين وبلجيكا.

وقال شوانغ إن "الصين تعارض دائما العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدان الأخرى باستخدام قوانينها المحلية"، داعيا واشنطن إلى وقف "تحركاتها الخاطئة".

وأضاف أن الصين تعارض بشدة الانتشار النووي بأي شكل من الأشكال، وتشارك في الجهود الدولية لحل هذه القضية.