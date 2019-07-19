وزارة الدفاع الروسية تعلن رصد 7 انتهاكات للهدنة فى سوريا

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حماه وإدلب واللاذقية وحلب.
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية.
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