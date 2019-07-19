ميركل: صحتي هي مسألة شخصية

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين: "أتفهم الأسئلة التي تتعلق بحالتي الصحية، ولقد أجبت عنها".
وأوضحت أنها تدرك تماما كونها مستشارة، أنه يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك.
واختتمت، قائلة: "في عام 2021، سوف أنهي عملي السياسي، لكنني آمل أن أكمل حياتي الجديدة، بصحة جيدة".
واحتفلت ميركل يوم الأربعاء، 17 تموز / يوليو الجاري، بعيد ميلادها الـ 65.
وتعرضت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ عام 2005، لنوبات ارتعاش في الآونة الأخيرة، والتي أرجعت إلى تعرض ميركل للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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