الدفاع الروسية: رصد 7 انتهاكات للهدنة فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكين اثنين لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركى 5 انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماة وإدلب واللاذقية وحلب.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.