الدفاع الروسية: رصد 7 انتهاكات للهدنة فى سوريا

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماة وإدلب واللاذقية وحلب.
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية.
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