ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف

وقالت ميركل اليوم الجمعة، في برلين خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، الذي يضم صحفيين ألمان وأجانب، إنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف، لا سيما في قضايا الهجرة وحماية المناخ.
وتجيب المستشارة الألمانية اليوم على أسئلة الصحفيين في موضوعات راهنة بشأن السياسة الداخلية والخارجية.
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