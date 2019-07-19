ارتفاع قتلى انفجار بالعاصمة الأفغانية إلى 8 أشخاص

ذكر مسؤول أفغاني أن عدد قتلى تفجير انتحاري وقع في بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة، ارتفع إلى ثمانية أشخاص.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار أن عدد المصابين جراء الانفجار، الذي وقع قرب بوابة مدخل احدى الجامعات، ارتفع إلى 33شخصا.

كان مايار قد صرح في وقت سابق ان الانفجار اودي بحياة شخصين واصاب عشرة آخرين.

وذكر فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول أن الانتحاري كان داخل سيارة ويرتدي حزاما ناسفا ولكن من غير المعروف ما إذا كان هناك المزيد من المتفجرات داخل السيارة أم لا.

وتم إبطال مفعول قنبلتين أخريين في المنطقة، ونفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة أخرى مسؤوليتها عن الانفجار.